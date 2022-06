Lo spinoff di Benetton sui maglioncini: Olimpias Group scinde abbigliamento

Benetton scorpora abbigliamento e tessile

Svolta per le attività del gruppo Benetton. Come riporta Mf, il bilancio di Olimpias Group, cioè la società cui è stata girata negli ultimi anni tutta la produzione di abiti e maglieria sia per la holding di Ponzano Veneto, sia per terzi, fatica a riprendersi dalla crisi originata dal Covid. Il fatturato 2021 è stato sì in lieve aumento rispetto all’anno precedente a 187,7 milioni, ma è stata registrata una perdita di 2,6 milioni. Per questo Benetton ha adottato un indirizzo strategico per scindere l’intero ramo abbigliamento di Og, composto in Italia dall’hub logistico di Castrette di Villorba e dai poli produttivi esteri in Croazia, Serbia e Tunisia in una newco. In questo modo OG si ritroverà con un business più snello, che a tendere dovrebbe valere circa 70 milioni di euro, interamente derivanti dalla maglieria, con un incremento di quasi il 20% rispetto a quanto registrato nel 2021. Per il 2022 Benetton prevede ricavi in crescita per abbigliamento e tessile, rispettivamente, del 27 e del 13%.