Benzina, prezzi sempre più alti. In autostrada il self costa più di 2 euro

Benzina, prezzi sempre più alti

La benzina non accenna a calare di prezzo. In autostrada in modalità self service, il costo del rifornimento arriva a una media di 2,019 euro al litro. Questo quanto si evince in base all’analisi quotidiana sui prezzi della rete dei distributori dei carburanti pubblicata sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e aggiornata ogni giorno in base alle comunicazioni dei gestori.

La media del prezzo del diesel in autostrada sempre in modalità self è a 1,928 euro al litro. Il Gpl servito a 0,842 euro, e il metano servito è a 1,528 euro.