I Berlusconi ci ripensano: Villa Grande rimane in famiglia. Sfuma la vendita da 17 milioni

Fininvest: Villa Grande non si vende, sarà la sede del gruppo a Roma

Marcia indietro sull’idea di cedere Villa Grande a Roma. La famiglia Berlusconi l’ha ritirata dal mercato e diventerà la sede di rappresentanza di Fininvest nella capitale. La conferma arriva, dopo l’anticipazione de ‘Il Sole 24Ore’ da fonti della holding che controlla anche Mfe. La decisione, come accaduto in passato per l’ingente eredità lasciata dal fondatore del gruppo Silvio Berlusconi, riflette la compattezza di tutti e cinque i figli e conferma l’intenzione di mantenere il profondo legame della famiglia con la dimora e di consolidare la presenza di Fininvest a Roma.

Da settimane si rincorrevano voci su una possibile vendita e infatti il gruppo Berlusconi aveva effettivamente preso in considerazione l’ipotesi di cedere Villa Grande tramite l’intermediazione di Sotheby’s. La celebre casa d’aste aveva stimato un valore di partenza di 17 milioni di euro, una cifra che avrebbe garantito una notevole plusvalenza rispetto ai quasi 4 milioni spesi da Silvio Berlusconi per acquistarla nel 2001. Villa che tra l'altro era stata poi concessa in comodato d’uso gratuito al regista e amico Franco Zeffirelli, che ha vissuto lì fino alla sua morte, avvenuta nel giugno 2019.

Le altre proprietà sul mercato

Mentre Villa Grande rimarrà nella disponibilità del gruppo, altre proprietà della famiglia Berlusconi sono già state vendute o lo saranno a breve. Tra queste, la villa a Lampedusa, ceduta l’anno scorso per 3 milioni di euro. Sul mercato restano invece Villa Gernetto, situata a Gerno (frazione di Lesmo, Monza e Brianza), e Villa Certosa, a Porto Rotondo, in Sardegna. Quest’ultima, simbolo del lusso e delle grandi feste organizzate da Berlusconi, è stata valutata con l'impressionante cifra di 500 milioni di euro.