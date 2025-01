Berlusconi, Marina e Pier Silvio danno via un altro gioiello di famiglia: in vendita Villa Grande a Roma. Prezzo di partenza 17 milioni di euro

Villa Grande: in vendita la storica residenza romana di Silvio Berlusconi

Un altro capitolo si chiude nel patrimonio immobiliare della famiglia Berlusconi. Villa Grande, la sontuosa residenza romana che fu quartier generale del Cavaliere, è stata venduta. Situata in una delle zone più esclusive della Capitale, a pochi passi dall’Appia Antica. La trattativa riservata, gestita da Italy Sotheby’s International Realty, avrebbe raggiunto una cifra vicina ai 17 milioni di euro, secondo quanto riportato da Milano Finanza.

Costruita nel 1938 e nota anche come Villa Zeffirelli, la dimora non è solo un capolavoro architettonico, ma un contenitore di storie e incontri. Berlusconi la acquistò nel 2001 per circa 3,75 milioni di euro (il suo valore ora è superiore di quattro volte), affidandola in comodato d’uso gratuito al regista Franco Zeffirelli, che vi abitò fino alla sua morte nel 2019. Dopo di lui, la villa tornò nelle mani del Cavaliere, diventando la sua base romana per diversi incontri politici di alto livello, è stata infatti il luogo di decisioni importanti, come quelle legate alla candidatura presidenziale di Berlusconi o alle strategie del centrodestra nei momenti di crisi. La sua vendita, voluta dagli eredi Marina e Pier Silvio Berlusconi, segna un nuovo capitolo per una proprietà che ha visto intrecciarsi politica, arte e lusso. La cessione di Villa Grande arriva dopo quella della villa di Lampedusa, altro pezzo importante del patrimonio lasciato dal Cavaliere.

Villa Grande si estende su 6.775 metri quadrati, Gli interni, rinnovati nel 2020, combinano materiali di pregio come marmi antichi, mosaici romani e legni di alta qualità. L’ingresso principale, con un viale fiancheggiato da sampietrini romani, conduce a un doppio salone con ampie vetrate affacciate su un giardino. Il piano terra ospita anche una sala da pranzo, una cucina e sale per incontri di rappresentanza, mentre al piano superiore si trovano sei camere da letto, ciascuna con bagno privato e guardaroba. Un intero piano è dedicato al personale di servizio.