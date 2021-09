Bill Gates, 2,2 mld di dollari in contanti. Si compra gli hotel Four Season

Bill Gates è il nuovo socio di maggioranza degli hotel di lusso Four Season. Il fondatore di Microsoft ha portato la sua quota in società dal 47,5% al 71,25%, pagando in contanti 2,2 mld di dollari. La società di investimento dell'imprenditore - si legge su Repubblica - ha raggiunto infatti un accordo per acquistare una quota dal principe saudita Alwaleed bin Talal, in quella che è una scommessa sulla ripresa degli alberghi di lusso dopo la pandemia.

Mentre Alwaleed bin Talal - prosegue Repubblica - mantiene le partecipazioni in molte società come Citigroup Inc (C.N) e Lyft Inc (LYFT.O), la sua società di investimento Kingdom Holding ha venduto invece le sue partecipazioni in hotel negli ultimi 10 anni. Four Seasons gestisce 121 proprietà e ha oltre 50 progetti in cantiere. Nella proprietà, oltre Alwaleed, rimane con il 5% il fondatore della catena alberghiera, il novantenne Isadore Sharp. L'accordo dovrebbe concludersi a gennaio, dopo le approvazioni normative e altre condizioni di chiusura.