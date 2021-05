Gates, relazione con ingegnere della Microsoft. Il Cda lo scopre: dimettiti

Dopo l’amicizia scomoda con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, i rendez-vous con l’ex fidanzata Ann Winblad, siglati in un accordo prenuziale con Melinda e le foto di certe notti passate a ballare come una rock star a una festa organizzata da Bing.com, spunta una relazione extraconiugale di Bill Gates che a marzo dello scorso anno costrinse il miliardario a dimettersi dal consiglio di amministrazione di Microsoft. Dopo l'annuncio del divorzio del secolo, i cronisti americani hanno iniziato a ravanare sui motivi che hanno portato al capolinea il matrimonio della coppia di filantropi più famosa del mondo: Bill e Melinda Gates.

Larry Summers, Jeffrey Epstein e Bill Gates

(fonte: New York Times)



Secondo quanto ha appena rivelato il Wall Street Journal, il fondatore del colosso di Redmond lasciò il consiglio di amministrazione di Microsoft, nel 2020, perchè si era scoperta una sua relazione con una dipendente dell'azienda: i membri del Cda decisero che doveva dimettersi perchè consideravano quel rapporto sconveniente. L'ennesimo capitolo della vita privata del miliardario che non deve essere piaciuto alla moglie.

Il WSJ ha fatto anche sapere che i membri del board incaricarono uno studio legale di chiarire i fatti visto che, alla fine del 2019, un'ingegnere di Microsoft aveva rivelato di aver avuto per anni una relazione con Gates e alcuni componenti del board decisero che lui non era più adatto a ricoprire l'incarico.

Non è stata dunque solo la presunta amicizia tra Gates e Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di traffico sessuale e che si è tolto la vita prima di essere processato, a scatenare il divorzio. Amicizia (Gates aveva rivelato a un collega di "essserne affascinato") con tanto di passaggio sul jet privato di Epstein, il cosidetto “Lolita Express”, per andare dal New Jersey a Palm Beach, in Florida.



Melinda Gates Melinda Gates

La settimana scorsa, il WSJ aveva rivelato che Melinda Gates lavorava almeno dal 2019 con una squadra di avvocati per il divorzio. Gates si dimise dal board di Microsoft il 13 marzo 2020, tre mesi dopo essere stato confermato nel mandato, prima che l'inchiesta fosse completata e prima che il consiglio di amministrazione potesse prendere una decisione formale sulla questione.

In un comunicato stampa presentato alle autorità di regolamentazione e in un post su LinkedIn, il miliardario spiegò di volersi concentrare sulla sua attività filantropica e continuare a lavorare come consulente tecnico del Ceo Satya Nadella. Lo stesso giorno, lasciò anche la posizione nel board di Berkshire Hathaway, il conglomerato gestito dall'amico, Warren Buffett con cui condivide progetti filantropici.

Dopo le rivelazioni di WSJ, la portavoce ha ammesso che "quasi 20 anni fa" Gates ebbe una relazione "conclusa amichevolmente" ma ha tenuto a precisare che "la decisione di di uscire dal cda non è correlata a quella vicenda".

Anche il New York Times ha rivelato come fosse noto che Gates "corteggiasse" diverse donne che lavorano con lui, anche dopo essersi sposato. Il giornale ha citato le testimonianze di donne che hanno ricevuto mail con inviti a cena, con alcuni dipendenti che hanno spiegato che questo comportamento creava un'atmosfera spiacevole, altri che hanno sottolineano invece che comunque questo non veniva considerato come un "atteggiamento predatorio" da parte di Gates.

