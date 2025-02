Bit 2025 e il boom del turismo italiano: numeri e previsioni da record

Bit 2025: la nuova edizione conferma il successo del turismo in Italia

La Bit– Borsa Internazionale del Turismo, uno degli eventi più importanti per il settore turistico globale, ha aperto ufficialmente i battenti a Milano, presso Fiera Milano Rho, il 9 febbraio e si conclude oggi 11 febbraio. L’edizione 2025 si preannuncia come una delle più importanti, con oltre 1.000 espositori provenienti da 64 Paesi e una nuova sede.

I numeri del turismo italiano sono straordinari. Secondo i dati diffusi da Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, il 2024 si è rivelato un anno da record per il settore turistico italiano. Con 235 milioni di presenze turistiche straniere e un incremento del +3,7% rispetto all’anno precedente, l’Italia ha consolidato la sua posizione come meta privilegiata per turisti di tutto il mondo.

La spesa turistica totale nei primi nove mesi dell’anno ha toccato i 28,7 miliardi di euro, con una crescita significativa, pari al 65% della spesa turistica totale. Il turismo ha contribuito al 10,8% del PIL italiano, con un impatto diretto sull’occupazione, che ha raggiunto il 13%. Le previsioni per il 2024 sono ancora più ottimistiche, con un aumento stimato del PIL legato al turismo, che dovrebbe arrivare al 12,6%, e una crescita dell’occupazione turistica che potrebbe sfiorare il 15,7%. Il boom del traffico aeroportuale è un’altra testimonianza del grande successo del turismo italiano, con 218,4 milioni di passeggeri registrati nel 2024 e un forte incremento nei principali scali nazionali come Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo.

La Bit 2025 diventa quindi anche un’occasione fondamentale per Enit di illustrare i risultati raggiunti e le prospettive future. L’agenzia dedica uno spazio importante a due eventi internazionali di grande rilevanza: il Giubileo 2025 e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il Giubileo, in particolare, sta già mostrando i primi segnali positivi con un aumento dei flussi turistici su Roma e Lazio, facendo del 2025 un anno fondamentale per il turismo religioso e culturale. Le Olimpiadi, invece, rafforzeranno la posizione dell’Italia nel panorama del turismo sportivo, grazie a ingenti investimenti in infrastrutture e accoglienza.