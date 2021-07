Bitcoin, arriva la frenata dopo il rally. Tesla da record: utile oltre 1 mld

Bitcoin, dopo lo scatto rialzista arriva la frenata: l'asset perde il 3,3% a circa 37mila dollari

Dopo lo scatto rialzista della giornata di ieri, dove la criptovaluta ha toccato il tetto massimo dallo scorso 16 giugno, sfiorando quota 40mila dollari, balzando in avanti del 12%, arriva la frenata. L’asset digitale ha perso il 3,3% sui mercati a circa 37mila dollari: un rialzo settimanale che resta comunque alto, superiore al 25%. Fa male anche il suo principale rivale l'Ethereum, che perde il 5,85% sotto quota 2200 dollari.

Effetto forse anche della smentita da parte di Amazon sulla pianificazione dei pagamenti attraverso bitcoin. City AM aveva infatti citato un insider per dire che il colosso dell'e-commerce avrebbe iniziato ad accettare criptovalute, citando un recente annuncio di lavoro da parte della società per qualcuno con competenze di valuta digitale e blockchain.

Contattato da AFP, un portavoce di Amazon ha detto che le informazioni nella storia erano "fabbricate", ma che l'azienda ha i suoi occhi sul settore delle criptovalute. "Nonostante il nostro interesse nello spazio, la speculazione che si è verificata intorno ai nostri piani specifici per le criptovalute non è vera", ha detto il portavoce di Amazon.

"Rimaniamo concentrati su ciò che potrebbe essere per i clienti che fanno acquisti su Amazon. Siamo ispirati dall'innovazione che sta accadendo nello spazio delle criptovalute e stiamo esplorando come questo potrebbe apparire ad Amazon. Crediamo che il futuro sarà costruito su nuove tecnologie che consentono pagamenti moderni, veloci e poco costosi, e speriamo di portare quel futuro ai clienti Amazon il più presto possibile", ha poi concluso il portavoce.

Bitcoin, Tesla snocciola ancora numeri da record: utile sopra 1 miliardo, crescono i margini

E intanto Elon Musk, che ha di recente dichiarato rinnovato interesse per la criptovaluta, spiegando sia di "detenerne sia a livello personale sia nelle sue compagnie come investimento a lungo termine, precisando però di non aver operato alcuna manipolazione", chiude il secondo trimestre di Tesla, superando le attese degli analisti.

Il produttore di veicoli elettrici ha consegnato un numero record di veicoli, quasi raddoppiando le sue entrate e aumentando i profitti di dieci volte. L'utile netto del gruppo guidato da Elon Musk è salito a 1,14 miliardi di dollari nel periodo aprile-giugno, rispetto ai 104 milioni di dollari dello stesso periodo del 2020, mentre i ricavi hanno raggiunto 11,96 miliardi di dollari.

Nonostante la pandemia e la crisi della catena di approvvigionamento che hanno rovinato l'industria automobilistica, Tesla ha registrato consegne record durante il trimestre, grazie alle vendite di modelli più economici tra cui le berline Model 3 e i crossover Model Y. Gli analisti si aspettavano entrate di circa 11,3 miliardi di dollari, secondo i dati Ibes da Refinitiv.

L'azienda aveva già annunciato di aver consegnato 201.250 veicoli nel secondo trimestre, un livello senza precedenti nonostante la carenza di chip che sta sconvolgendo il settore automobilistico. Il gruppo guidato da Elon Musk ha affermato che "ha continuato ad affrontare le sfide della catena di approvvigionamento nel secondo trimestre, in particolare le carenze globali di semiconduttori e la congestione dei porti".

Ma la squadra, dagli sviluppatori di software agli operai della fabbrica, "ha lavorato molto duramente per rimanere il più vicino possibile alla piena capacità". "Con una domanda globale di veicoli a livelli record, l'offerta di componenti avrà una forte influenza sul nostro tasso di crescita delle consegne per il resto di quest'anno", ha concluso il gruppo.