Bollette, nuova stangata a gennaio: 800 euro in più. Su anche gli alimentari

Da gennaio in arrivo un forte caro bollette per il sesto trimestre consecutivo

Con l'anno nuovo in arrivo una stangata sulle bollette per le famiglie italiane. "Gli allarmi lanciati nelle ultime settimane da esperti, industriali e associazioni dei consumatori si concretizzeranno negli ultimi giorni dell’anno, quando verranno comunicati gli aggiornamenti per le tariffe di elettricità e gas naturale, in vigore per il periodo gennaio-marzo 2022. Per il sesto trimestre consecutivo, aumentano i costi delle bollette e saranno rincari da record", scrive Repubblica.

Aumento superiore agli 800 euro sul costo annuo per le famiglie

"Per le famiglie e per le piccole imprese, l’energia elettrica aumenterà tra il 20 e il 25% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre ancora più pesante sarà la crescita per il gas naturale, in un intervallo previsto tra il 35 e il 40%". Il che significa, in soldoni, circa 800 euro in più a famiglia. Sempre Repubblica: "Per una famiglia media scatterebbe un rialzo rispettivamente di 136 e 679 euro, in totale 815 euro sul costo annuo, che però già si aggiungono ai forti aumenti registrati nell’ultimo trimestre 2021. Se poi le bollette della luce raggiungessero un più 25%, la maggiore spesa annua sarebbe di 879 euro".

Emergenza anche sugli alimentari, servono tre miliardi dal governo

La situazione è davvero complicata anche perché non ci sono solo gli aumenti dell’energia: "le ultime rilevazioni dell’Istat segnalano rincari sempre più consistenti e inesorabili dei beni di prima necessità, a cominciare dal cibo". Per questo il governo cerca altri tre miliardi. I soldi già previsti nella legge di Bilancio non bastano a “sterilizzare” i rincari di luce e gas in arrivo nei mesi invernali.