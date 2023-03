Bollette, Pichetto: "Proroga degli sconti possibile ma decide il Mef"

Pichetto Fratin: "C'è l'intenzione di prorogare gli sconti in boleltta ma decide il Mef"

Saranno confermati gli sconti in scadenza il 31 marzo per le bollette? "Stiamo facendo in questi giorni una valutazione in raccordo con il ministero dell'Economia che tiene i cordoni della borsa e questo influirà certamente nell'inserire anche tutto, in parte o nulla, dei cosiddetti oneri di sistema nella bolletta". Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto su Skytg24, ospite di Start.

"Confermo che dopo un primo ribasso del 20% nel precedente trimestre dovremo riavere un 20% che si unisce al 34% del gas e al successivo 10. Quindi il trend è abbastanza buono", dice chiarendo però che per un nuovo intervento "bisogna andare con cautela".