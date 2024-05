Bonus 100 euro, metà viene mangiato dalle tasse. Ecco quanto arriverà davvero

Lo scherzo del Bonus 100 euro: in busta paga arriveranno solo 61€

L'atteso bonus Befana da 100 euro, incluso nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile, è stato oggetto di analisi da parte degli esperti, rivelando che il suo valore netto è significativamente inferiore a causa della tassazione.

In realtà, il bonus lordo si tradurrà in un aumento netto che varierà tra i 61 e i 74 euro. Inoltre, il bonus non sarà erogato agli incapienti, ovvero coloro i cui redditi imponibili sono inferiori a 8.500 euro, escludendo così milioni di lavoratori con redditi bassi o impieghi part-time.

Tra coloro che rientreranno nei requisiti per ricevere il bonus, approssimativamente un milione di famiglie monoreddito con almeno un coniuge e un figlio a carico, insieme alle famiglie monogenitoriali con almeno un figlio a carico e un reddito imponibile non superiore a 28 mila euro, nessuno riceverà effettivamente 100 euro. Piuttosto, l'aumento una tantum nella busta paga di gennaio 2025 sarà compreso tra i 61 e i 74 euro netti, a seconda delle circostanze.

Questo calo nel valore del bonus è dovuto principalmente alle tasse e ai contributi. La somma lorda è soggetta al prelievo dei contributi previdenziali, che comporta una perdita di 2,19 euro fino a un reddito di 25mila euro e di 3,19 euro tra 25mila e 28mila euro. Inoltre, si deve considerare l'eventualità di tagli al cuneo fiscale che potrebbero aumentare ulteriormente il prelievo Inps. Sulla somma rimanente si applicherà l'IRPEF al 23%.

Le simulazioni per fasce di reddito mostrano che per redditi compresi tra 8.500 e 15 mila euro il bonus si ridurrà a circa 75,31 euro, con ulteriori detrazioni per le addizionali IRPEF regionali e comunali. Per redditi superiori a 15 mila euro, considerando sia il taglio delle detrazioni che le addizionali, il bonus oscillerà tra 65,16 e 62,32 euro fino a 25mila euro e tra 64,5 e 61,69 euro fino a 28mila euro.