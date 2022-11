Bonus in scadenza a fine anno: Trasporti, Tv, mobili e accise. Stop da gennaio

Bonus in scadenza dal 1° gennaio 2023. Tutti gli incentivi che saltano

Il governo Meloni deve anche fare i conti con un'altra scadenza imminente. Il 31 dicembre sarà l'ultimo giorno disponibile per usufruire di una serie di bonus previsti dal governo Draghi, in aiuto di famiglie e imprese in difficoltà. Sul piatto ad oggi ci sono entro fine anno risorse pari a 9,1 miliardi provenienti dall’extragettito fiscale di questi mesi. "Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all’aumento del costo dell’energia — ha ribadito la premier Meloni. Quindi molti bonus verranno annullati.

Tante le misure di sostegno che verranno cancellate: dalle accise, al bonus tv, all'incentivo sugli elettrodomestici meno inquinati, fino allo sconto per i trasporti per i pensionati e il fondo casa per gli under 36. Già esauriti i soldi stanziati per l'acquisto di tv e decoder. L’agevolazione consiste in 30 euro — a ottobre aumentato a 50 euro — per chi ha un Isee inferiore da spendere per l’acquisto di televisori e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi. Che cambieranno il 20 dicembre, quando il segnale sarà trasmesso soltanto in Mpeg-4.