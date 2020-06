Borsa, avvio in rialzo: bene Tim e banche. Giù l'Asia, timore nuova ondata

Avvio in rialzo per la Borsa, che consolida e rafforza il balzo registrato ieri. L'indice Ftse Mib segna dopo le prime battute un +0,56% a 19.733 punti. In movimento Tim (+2,8%) con gli operatori che scommettono su un'aggregazione della rete unica. Bene Enel (+0,9%) sulla prospettiva di cessione del 50% di Open Fiber. Su anche Atlantia con un +0,4% dopo un'apertura positiva, in attesa delle decisioni del governo su Autostrade. Tra i bancari guadagna Banco Bpm (+2,5%), Intesa +1,1%, Ubi +1,1%. Altri rialzi per Leonardo, Saipem, Buzzi, recordati, con un +3,2%. Ferrari cede l'1%.

Atlantia cauta, aspetta decisioni governo su Aspi

Si muove con cautela Atlantia nelle prime battute di contrattazioni dopo le ultime parole del premier Giuseppe Conte sul fronte del dossier Autostrade per l'Italia, che sembra sempre piu' prossimo a una chiusura. Il titolo, a fronte di un Ftse Mib in leggero rialzo, perde lo 0,4% dopo che il presidente del Consiglio, in un'intervista, ha dichiarato che la proposta transattiva presentata da Autostrade per l'Italia non e' accettabile da parte del governo ed ha aggiunto che il dossier va chiuso. Sul dossier e' tornata anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che ieri ha detto che probabilmente questa settimana sara' convocata a Palazzo Chigi una riunione che sara' l'occasione per illustrare le opzioni possibili sul dossier della concessione. "Credo che alcune delle opzioni che presentero' saranno una risposta vera alle esigenze di giustizia e di tutela di tutti gli interessi che sono in campo", ha sottolineato.