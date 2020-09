Borsa, ecco il piano Cdp-Euronext. Rumors

Sono ore intense, in cui i tecnici di Cdp Equity e il team di m&a di Euronext stanno analizzando tutte le varie attività di Borsa spa per una valutazione puntuale di ciascuna e poi complessiva del gruppo italiano. Verrà stilato quindi un documento unico, da inviare al London Stock Exchange entro lunedì 14 settembre (la deadline di venerdì 11 è stata spostata proprio per consentire una due diligence più approfondita) con la definizione del progetto per recuperare Borsa spa dagli inglesi, che la controllano dal 2007, ed effettuare una prima proposta economica all’interno di una forchetta di prezzo.

Ma ecco, scrive MF-Milano Finanza, il progetto di Euronext, elaborato in tandem con la Cassa italiana, per rilanciare Borsa spa a livello europeo se la cordata vincerà la gara. L’idea è sviluppare due asset importanti che caratterizzano l’Italia, la moda e le pmi ad alta crescita di medie dimensioni. Da un lato, spiega il quotidiano, attirando investitori istituzionali esteri in Italia nel comparto del lusso, dall’altro rendendo il segmento Star, una eccellenza di Piazza Affari, una stella anche a livello europeo. Euronext intende far crescere le imprese in Italia dando impulso alle quotazioni.

In caso di vittoria la Cdp rileverebbe con un aumento di capitale una quota analoga a quella della cassa francese nella holding Euronext. Negli accordi di governance sarebbe previsto che Roma definisca i vertici di Borsa spa e che sieda nel consiglio di sorveglianza della holding, organo che ha il compito di nominare il board.