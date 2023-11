Borsa, Europa in rialzo. Piazza Affari accelera. Spread sotto i 200 punti

Borsa, Piazza Affari in rialzo. Crolla Iveco. Spread a 190 punti

Dopo un inizio di seduta all'insegna dell'ottimismo in vista della riunione della Fed, le Borse europee perdono tono a fine mattinata e diventano negative, per poi rialzare la testa a metà seduta. Piazza Affari accelera, l'indice Ftse Mib tocca guadagni attorno all'1% dopo una mattinata attorno alla parità. A trainare l’indice principale milanese Nexi (+4,8%), spinta dai rumor sul fatto che la private equity SilverLake starebbe valutando una potenziale acquisizione, Tim (+3,2%) per via del dossier sulla vendita della rete e Bper (+2,6%).

Iveco invece è in netto calo a Piazza Affari dove arretra del 6,59% a quota 7,430 euro per azione. Oggi il gruppo ha presentato conti in crescita e ha rivisto al rialzo i target per l’intero 2023. I dati di bilancio per alcuni parametri sono inferiori alle stime degli analisti, mentre la revisione degli obiettivi era stata già in parte metabolizzata dal mercato.

In rialzo lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi con il differenziale che si asseta a 194,5 punti, a fronte dei 190,5 dell’avvio e i 191 dell’ultimo closing. Stabile al 4,761% il rendimento dei Buoni italiani. Euro debole negli scambi di metà giornata. La moneta unica passa di mano a 1,0543 dollari (-0,31%) e a 159,45 yen (-0,60%). Dollaro/yen in calo a 151,25 (-0,29%).