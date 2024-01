Borsa, l'inflazione Usa spinge l'Europa. Piazza Affari in rialzo

Avvio in rialzo per le Borse europee, con gli investitori che aspettano il dato di oggi sull'inflazione statunitense per avere indizi su quando la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse. Nei primi scambi a Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,38% a 7.677 punti, a Francoforte il Dax dello 0,52% a 16.774,50 punti e a Parigi il Cac40 avanza dello 0,51% a 7.463,90 punti.

Il tasso d'inflazione annuale negli Stati Uniti dovrebbe salire al 3,2% a mese dicembre dal minimo di cinque mesi del 3,1% di novembre, soprattutto a causa di un calo più contenuto dei prezzi dell'energia. Rispetto a novembre, si prevede un aumento dei prezzi al consumo dello 0,2%, il più alto in tre mesi, leggermente superiore allo 0,1% del periodo precedente. D'altra parte, l'inflazione core annuale dovrebbe rallentare al 3,8%, che sarebbe la lettura più bassa da maggio 2021, rispetto al 4% di ciascuno dei due mesi precedenti. Il tasso mensile dovrebbe rimanere stabile allo 0,3%. L'inflazione ha registrato una tendenza al ribasso dopo aver toccato il picco del 9,1% nel giugno 2022, il livello più alto dall'inizio degli anni Ottanta

Prime fasi ben intonate alla Borsa di Milano in attesa dei dati chiave sull'inflazione Usa a dicembre che saranno diffusi oggi e che potrebbero condizionare le prossime decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse. Il Ftse sale dello 0,57% a 30.629 punti. In evidenza finanziari (Generali +0,30%, Mps +0,55%, Intesa +0,60%, Unicredit +0,68%), Tim sale dello 0,11%, positivi gli energetici con Saipem a +0,87%, Erg +0,44%, Enel +0,19% ed Eni a +0,54%. Tra gli industriali, Ferrari +0,98%, Leonardo +0,18%, Pirelli +0,20% e Stellantis +1,09%. Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre a 161 punti, in calo rispetto alla chiusura di ieri a 163 punti. Il rendimento scende al 3,81%.