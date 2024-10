Borsa, il lusso delude le aspettative: partenza in rosso per l'Europa. La manovra non spaventa le banche: titoli su a Piazza Affari. Cresce l'attesa per la Bce

Borse, partenza in rosso per l'Europa. Piazza Affari in calo

Apertura in calo per Piazza Affari che lascia sul terreno uno -0,21% a 34.505,83 punti, ma gli investitori non temono la manovra. Il contributo di circa 3,5 miliardi di euro che verrà chiesto alle banche per contribuire alla manovra finanziaria non creando scompiglio sui mercati. I titoli del comparto del credito sono i migliori a Piazza Affari e tra i pochi positivi sul listino milanese: Mps avanza dello 0,7%, Unicredit dello 0,6%, Intesa dello 0,4%, Bper dello 0,1% mentre Mediobanca e Popolare di Sondrio sono stanzialmente invariate e Banco Bpm cede lo 0,4%. Poco mosse anche le assicurazioni con Generali che cede lo 0,2% e Unipol invariata.

Sul listino in luce Leonardo +1,10%. Mentre perde Stellantis -1,77% che ha comunicato un calo delle consegne di auto del 20% nel terzo trimestre, rispetto allo stesso periodo del 2023. Scivola il lusso con Moncler -3,75% e Cucinelli -2,38%, sulla scia del colosso della moda Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton, che ha registrato un fatturato di 60,8 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2024, in calo del 2%.Tra gli energetici salgono Enel +0,32% e Eni +0,89%.

Apertura in calo anche per le Borse europee tranne Londra, dove i dati hanno mostrato che il tasso di inflazione del Regno Unito ha rallentato più del previsto all'1,7% a settembre, attestandosi al di sotto dell'obiettivo del 2% della Banca d'Inghilterra per la prima volta da aprile 2021. A pesare sul sentiment degli investitori, le trimestrali deludenti, a partire da quelle di Asml e Lvmh. Nei primi scambi a Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,84% a 8.316.,95 punti, a Francoforte il Dax perde lo 0,17% a 19.487,35 punti e a Parigi il Cac40 cede l'1,07% a 7.440,55 punti.