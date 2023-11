Borsa, listini europei in rialzo. A Milano Tim vira al ribasso dopo l'ok a Kkr

Borse europee ancora in rialzo. A Milano Tim vira al ribasso dopo l'ok a Kkr

Avvio di settimana in cauto rialzo per le Borse europee, dopo i guadagni della scorsa settimana mentre gli investitori aspettano gli interventi dei numeri uno di Fed e Bce, Jerome Powell e Christine Lagarde, in programma nei prossimi giorni, per avere indicazioni sulle future mosse di politica monetaria. Intanto, i dati hanno mostrato che gli ordini all'industria tedesca sono calati leggermente a settembre, dopo il rimbalzo di agosto. L'indicatore chiave per il settore manifatturiero, pilastro dell'economia tedesca, è sceso dello 0,2% su base mensile dopo il +1,9% di agosto. In mattinata sono attesi i Pmi servizi e composito di ottobre dell'Eurozona e delle principali economie del blocco.

Nei primi scambi a Londra l'indice Fse 100 sale dello 0,09% a 7.424.20 punti, a Francoforte il Dax avanza dello 0,20% a 15.219,55 punti e a Parigi il Cac40 sale dello 0,16% a 7.058,98 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna +0,18% a 28.725,61 punti. Titolo Tim in negativo in Borsa dopo una prima fase di rialzo seguita alla decisione del cda che ieri ha accettato l'offerta di Kkr per la rete fissa. Le azioni del gruppo di tlc segnano ora un calo del 2,5% a 0,252 euro. In avvio Tim era salita del 4%, salvo poi vedere eroso il rialzo di minuto in minuto.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre la settimana a 181 punti, in linea con l'ultimo closing. Il rendimento viaggia intorno al 4,493%, ai minimi di oltre due mesi. Gli investitori hanno accolto con favore la decisione della Fed di tenere i tassi fermi per la seconda volta di fila, dopo che la Bce ha mantenuto a ottobre i tassi invariati per la prima volta in oltre un anno.

La Borsa di Tokyo conclude la prima seduta della settimana in netto rialzo, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa, e i dati che indicano un rallentamento dell’occupazione Usa; un segnale che secondo gli investitori porterebbe a una pausa della stretta monetaria della Federal Reserve. L’indice di riferimento Nikkei mette a segno un progresso del 2,37% a quota 32.708,48, con un aumento di 758 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 149,50, mentre non si arresta la fase di debolezza sull’euro, ai minimi in oltre 15 anni, a un livello di 160,50.

Bene anche le Borse cinesi che chiudono la seduta in rally, in scia ai guadagni di Wall Street di venerdì alimentati dal dato sull’occupazione Usa sotto le attese che fanno sperare in una pausa del rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,91%, a 3.058,41 punti, mentre quello di Shenzhen registra un progresso del 2,13%, a quota 1.914,97. Hong Kong apre la seduta in territorio positivo: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dell’1,41%, a 17.913,54 punti.