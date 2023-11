Borsa, Piazza Affari parte debole. Spread in rialzo. Btp, rendimento al 4,28%

Borsa, spread in rialzo sopra i 175 punti base

Piazza Affari parte debole e diventa quasi subito negativa, in linea con le altre Borse europee. A una manciata di minuti dall'inizio degli scambi, l'indice Ftse Mib segna -0,19% a 29.286,53 punti.

Sul listino milanese in evidenza gli industriali con Iveco che guadagna l'1,47% e Cnh a +0,89%, piatta Leonardo a +0,07%. Contrastato il settore bancario: Banco Bpm +1,19%, Mps +1,05%, Banca Generali -0,55%, Intesa +0,29%, mentre Unicredit risale a +0,08% il giorno dopo che il Financial Stability Board (Fsb) ha rimosso l’istituto di piazza Gae Aulenti dalla lista delle banche mondiali di rilevanza sistemica. Tra gli energetici principali, Eni ed Enel hanno aperto la sessione rispettivamente con un –0,15% e -0,14%. Maglia nera Diasorin a -1,96%, seguita da Moncler -1,21% e Campari -0,86%.

Prosegue in rialzo lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi che si attesta a 176 punti dopo aver chiuso ieri a 173,7. Stabile il rendimento del Btp, dal 4,28%. Tutti i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona sono in ribasso, con gli investitori che attendono i nuovi dati macroeconomici che potrebbero influenzare le aspettative di taglio dei tassi di interesse nel 2024. I dati sull'inflazione della zona euro e l'indice della spesa per consumi personali negli Stati Uniti - l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Federal Reserve - verranno pubblicati giovedì prossimo.

Borsa Tokyo, chiude in calo: Nikkei -0,15%

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei che cede lo 0,15% a 33.400 punti e il Topix lo 0,2% a 2.376 punti, scivolando per la seconda sessione consecutiva in mancanza di spunti macro. Anche le azioni giapponesi hanno seguito le perdite registrate a Wall Street nella notte, mentre gli investitori hanno valutato la pausa del rally di novembre, in attesa dei dati economici chiave di questa settimana.

A livello nazionale, il Giappone pubblicherà i dati sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale giovedì, seguiti dal tasso di disoccupazione venerdì. Le perdite maggiore sul listino di Tokyo sono state registrate da pesi massimi come Mitsubishi UFJ (-0,9%), Kawasaki Kisen (-2,2%), Toyota Motor (-0,5%), Daikin Industries (-1%) e Daiichi Sankyo (-1,8%).