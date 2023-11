Borsa, Milano chiude in lieve rialzo (+0,28%). Btp, rendimento al 4,37%

Borsa, Piazza Affari chiude in lieve rialzo. Spread stabile a 176 punti base

Chiusura positiva per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib fotografato in rialzo dello 0,28% a 29.235 punti. Nel resto d'Europa, il Dax 30 di Francoforte si ferma in lieve rialzo (+0,23%), come il Cac 40 di Parigi (+0,24%) e l'Ftse 100 di Londra (+0,19%). La giornata è vissuta di cautela e scambi ridotti con Wall Street oggi chiusa per la Festa del Ringraziamento e domani ridotta a mezzo servizio con chiusura anticipata alle 13 ora di New Yek.

Gli investitori non si sono comunque fatti intimidire dai messaggi poco rassicuranti arrivati dalla Fed e dalla Bce: entrambe le banche centrali hanno lasciato la porta aperta a ritocchi dei tassi verso l'alto nel caso in cui l'inflazione dovesse tornare a surriscaldarsi, ma questo non ha scoraggiato i trader, tra i quali cresce l'aspettativa che la Federal Reserve abbia esaurito il ciclo rialzista.

A trainare il listino è stata Mps, che ha guadagnato l'1,56%, trascinando l'intero comparto bancario che ha brindato anche al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. Unicredit è salita dell'1,40%, Bper dell'1,28%, Intesa Sanpaolo dello 0,73% e Banco Bpm dello 0,43%. Tra gli energetici, Eni è avanzata dell'1,44%, Italgas dell'1,45% e Snam dell'1,47%. Maglia nera sull'indice principale è risultata Prysmian, che è scesa dell'1,43%. Tra i titoli più venduti, anche Banca Generali (-1,01%), Ferrari (-0,95%) e Campari (-1,00%).

Lo spread tra Btp e Bund chiude a 176 punti base. Il tasso del decennale si attesta al 4,37%.