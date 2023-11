Piazza Affari chiude positiva. Spread a 177 punti. Btp, rendimento al 4,36%

La Borsa di Milano chiude positiva. Cala Generali

La Borsa di Milano chiude positiva l'ultima seduta della settimana con +0,82% a 29.498,43 punti in linea con i buoni risultati delle altre piazze europee sostenute dalla conferma della frenata dell'inflazione nell'Eurozona, confermata al 2,9% a ottobre. Questa sera intanto è attesa la pubblicazione del rating sui conti pubblici italiani da parte di Moody's.

Sul listino bene gli energetici e gli industriali: brilla Saipem con +3,07%, guadagna anche Diasorin con +2,78%, Leonardo a +1,91%, Pirelli +1,75%, Enel +1,63% e Italgas +1,60%. Chiude in calo invece Generali (-0,64%) nel giorno della diffusione dei conti dei primi 9 mesi dell'anno (utile normalizzato a 2,979 miliardi in crescita del 29,6% e premi in miglioramento del 4,7% a 60,5 miliardi), la conferma di essere in linea con gli obiettivi del Piano e l'annuncio che l'impatto derivante dalle catastrofi naturali è pari a 875 milioni di euro nel periodo, di cui circa 600 nel solo terzo trimestre. Sotto la parità anche Tim a -0,27%.

Chiusura in marginale rialzo per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale si è collocato a 177 punti, contro i 175,5 della vigilia. Il rendimento dei titoli italiani è risultato pari al 4,36%.