Borsa Milano: prime fasi positive con energia e banche, ok Tim

Prime fasi positive alla Borsa di Milano che prosegue cosi' il trend rialzista innescato della decisione della Fed di mantenere i tassi d'interesse fermi per la seconda volta consecutiva ai massimi da 22 anni. Il Ftse Mib sale dello 0,38% a quota 28.589 punti.

Tra le blue chip, sempre ben intonati i titoli bancari con Mps a +1,10%, Banco Bpm +0,53%, Bper +0,99%, Unicredit +0,26%, mentre Intesa Sanpaolo in attesa dei conti sale dello 0,81%. Tra gli altri finanziari, Generali guadagna lo 0,21%. Positivi gli energetici principali con Enel ed Eni rispettivamente a +0,36 e +0,27 per cento. Tim +0,43% a 0,2598 euro per azione: oggi si riunisce il primo dei due cda (il prossimo e' convocato per domenica) che dovra' deliberare sull'iter di vendita della rete. Infine, passando agli industriali, Stellantis segna un +1,21%, Pirelli +0,44%, Ferrari a +1,25%, quest'ultima dopo il rally di ieri sulla scia dei dati relativi ai primi 9 mesi dell'anno.

Titoli di Stato: spread Btp/Bund apre stabile a 185 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre la giornata stabile a 184,8 punti, a fronte dei 185 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale e' pari al 4,559%, in linea con il 4,57% precedente. Il mercato obbligazionario risente positivamente della decisione della Fed di mantenere invariati i tassi di interesse, alimentando cosi' le aspettative che anche la Bce nel direttivo di meta' dicembre prenda un'analoga decisione.