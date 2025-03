Borsa, Milano rivede la luce: brilla Tim. Kering crolla dopo l'annuncio del nuovo direttore artistico di Gucci

Borsa, Milano in positivo. Brillano Leonardo e Tim

Piazza Affari continua le contrattazioni in rialzo e a metà seduta il Ftse Mib avanza dell'1,36% a 38.516 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che si attesta a 106 punti. Tra i titoli migliori spicca Tim, in progresso del 6,54%, sulla scia del report di Barclays che ha confermato la raccomandazione 'buy' e aumentato il target price a 0,40 euro. Bene anche i titoli di Leonardo (+6,06%), Iveco (+4,96%) e Buzzi (+4,90%).

Maglia nera è Brunello Cucinelli in calo dell'1,81% all'indomani della diffusione dei conti relativi al 2024. Vendite si registrano anche per Recordati Ord (-1,13%), Snam (-1,13%) e Terna (-1,08%), quest'ultima sulla scia del Piano Sviluppo 2025, che prevede oltre 23 miliardi di investimenti su rete in 10 anni.

Sul fronte valutario, le crescenti tensioni commerciali globali hanno messo sotto pressione l'euro, che apre poco mosso sotto quota 1,09 sul biglietto verde mentre l'indice del dollaro continua a salire nella sua terza sessione consecutiva di guadagni. La moneta unica passa di mano a 1,0849 dollari (-0,03) ed è in rialzo sullo yen a 161,05 (+0,40%). Sale anche il cambio dollaro/yen a 148,46 (+0,45%).

Ieri il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 200% su tutti i prodotti alcolici dell'Unione europea, in rappresaglia contro la tariffa del 50% di Bruxelles sul whisky americano e altri beni statunitensi. Ha anche ribadito la sua posizione sull'implementazione di dazi reciproci sui partner commerciali globali a partire dal 2 aprile. Quanto alle obbligazioni, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre a 108,2 stabile rispetto ai 108 punti della chiusura. Il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesta al 3,940.

Kering, tonfo in borsa di oltre 13% dopo la nomina del nuovo direttore artistico di Gucci

Tonfo alla borsa di Parigi del titolo di Kering, che cede il 13,53%. Ieri il gruppo ha annunciato la nomina di Demna come nuovo direttore artistico di Gucci. Il creativo georgiano, 43 anni, dal 2015 al timone artistico di Balenciaga, ricoprirà il nuovo incarico a partire da inizio luglio 2025, prendendo il posto di Sabato De Sarno, che il mese scorso ha lasciato la guida creativa del marchio della doppia G.