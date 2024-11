Borsa, Nvidia non spinge i titoli europei. A Piazza Affari salgono Saipem e Leonardo. Vola il bitcoin

Borsa, Nvidia non spinge i titoli europei

Borse europee che non brillano d'entusiasmo dopo i conti del colosso dei chip Usa. In avviano di seduta aprono contrastate, mentre gli analisti studiano i bilanci di Nvidia. In particolare, il Ftse Mib di Milano (-0,19%) viaggia in rosso, come il Cac di Parigi (-0,28%) e l’Aex di Amsterdam (-0,2%). Procedono invece a passo leggermente più svelto il Dax di Francoforte (+0,02%) e l’Ibex di Madrid (+0,09%).

Tornando a Nvidia, il colosso di Santa Clara - considerata un indicatore cruciale della salute del mercato dell’intelligenza artificiale e dei chip – è riuscito ancora una volta a battere le stime su utili e ricavi, ma non ha soddisfatto le alte aspettative dei mercati. A frenare gli acquisti contribuiscono poi i timori di un’escalation nucleare del conflitto in Ucraina e le parole di Michelle Bowman, componente del board della Federal Reserve, che alla vigilia ha detto che serve "un approccio più cauto" sulla politica monetaria.

Passando all’azionario di Milano, a guidare i rialzi sono Saipem (+1,5%), in scia al progresso del petrolio, e Leonardo (+1,15%). Il comparto finanziario è contrastato, con Unipol (+0,7%) e la partecipata Berk (+0,74%) tra i titoli migliori. Prysmian (-0,83%) scivola con le prese di beneficio, dopo l’andamento positivo della vigilia, mentre in coda al Ftse Mib ci sono Nexi (-2,01%) e il lusso con Moncler (-1,82%). Poco mossa St (-0,15%), con gli investitori che studiano l’effetto conti Nvidia.

Fuori dal paniere principale, il mercato accoglie positivamente i conti e i dati sulla raccolta pubblicitaria di Mfe (Mfe A +7% e Mfe B +5,15%), resi noti in mattinata.

Sul valutario, il dollaro si conferma forte e scambia a 1,053 per un euro (1,051 ieri in chiusura). Il cross euro/yen è a 163,09 (da 163,2) mentre si attesta a 154,76 (da 155,4). Il bitcoin ha aggiornato ancora il record, sfiorando i 98,000 dollari, per poi attestarsi a 96.938 dollari. Sale il petrolio con il Brent a 73,53 dollari al barile (+0,99%) e il Wti a 69,51 dollari (+1,11%). Il gas si attesta a 47,5 euro al megawattora (+1,6%) sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.