Borsa, Piazza Affari amplia ribasso, -1,01%, giù Fca, Cnh e finanziari

Mercato azionario in ulteriore calo prima dell'ora di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib che segna -1,01% a 19.680 punti. Pesano in particolare le trimestrali, con eni che cede il 2,4% e Generali il 2,3%. Bene invece Enel (+0,5%) dopo i conti presentati ieri. Attesa per i dati di Cnh, che intanto scende del 2,2%, con Fca -1,9%. Male le banche e il risparmio gestito, tra gli altri giu' Saipem, Leonardo e Pirelli.

Borse europee: peggiorano, pesano trimestrali

Le Borse europee peggiorano dopo la Fed di ieri, ma soprattutto dopo una serie di deludenti trimestrali. Maglia nera a Francoforte che cede l'1,75%, con VW a -5%, Fresnius in calo del 4,7% e Wirecard del 7,5%. Giu' dello 0,9% Londra, dello 0,85% Milano e dello 0,7% Parigi. La Fed ha lasciato i tassi invariati e si e' impegnata a fare "tutto il possibile per limitare danni duraturi all'economia". Jerome Powell ha avvertito che una piena ripresa dell'economia statunitense e' "improbabile" se "la gente non si sentira' sicura di poter tornare alla normalita'" e ha previsto una contrazione record per il Pil Usa nel secondo trimestre.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre poco mosso a 150 punti

Apertura stabile per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale avvia la sessione a 150 punti, contro i 149 punti della chiusura di ieri. Il rendimento dei buoni italiani si attesta all'1%.