Borsa, Piazza Affari chiude in netto calo: timori per le prossime mosse Fed

Borsa di Milano, chiude in netto calo: Ftse Mib -2,53%. Si salva solo Fineco con un balzo del 6%

L'andamento nettamente migliore delle attese del mercato del lavoro negli Usa ha affondato la Borsa di Milano che ha terminato la sessione con il Ftse Mib in calo del 2,53%, comunque in linea con le altre principali piazze europee. Un clima negativo sul mercato si era registrato sin dalla mattinata per l'apprensione sulla tenuta dell'economia e i timori per il possibile rialzo dei tassi. Il dato sull'occupazione nel settore privato a giugno, con la migliore performance da luglio 2022 e la creazione di oltre il doppio dei posti di lavoro attesi, ha dato il colpo di grazia con gli investitori spaventati dalla possibilità che la Fed possa spingere con ancora più forza e ancora più a lungo la propria politica monetaria restrittiva.

A Wall Street vendite sull'azionario e balzo dei rendimenti sull'obbligazionario, con quelli sui titoli a 2 anni ai massimi da 16 anni. In rialzo a 175 punti lo spread BTp/Bund. Sull'azionario milanese vendite generalizzate: si salva solo Fineco con un balzo del 6% dopo i dati della raccolta di giugno, che vedono un bilancio di oltre 5 mld nei primi sei mesi. Prosegue la serie positiva Saipem (+0,22%), in rosso tutti gli altri titoli, con Amplifon (-5,6%) in coda insieme a St (-5,18%), penalizzata dalla "guerra dei chip" tra Cina e Usa. A Milano attenzione alta sui titoli della "galassia Berlusconi" nel giorno della diffusione del testamento di Silvio Berlusconi, che ha lasciato ai figli Marina e Pier Silvio con il 53% il controllo della holding Fininvest. In calo i titoli Mfe (-2,5% circa per entrambi), Mondadori (-2,5%) e Banca Mediolanum (-2,6%).