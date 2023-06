Borsa, la Fed non fornirà un altro "scivolo": ecco su cosa puntare

Fed, Bce e mercatao azionario tra venti di recessione e rialzi dei tassi: analisi

Quando ero ragazzo e giocavo a calcio, a fine luglio solitamente mi toccava andare a fare il ritiro di pre-campionato. Era una tappa fissa che scandiva la mia vita da sportivo, eppure ogni volta era sempre dura lasciare gli amici, l'estate e tutti i divertimenti ad essa connessi. Questo per dirvi come mi sento anche adesso, in questo giugno 2023, nel vedere la festa sui mercati azionari che prosegue senza interruzione, con il sottoscritto che ha deciso di non prendervi parte dopo aver valutato tutti i pro e i contro (anche se sotto sotto vorrei esserci pure io).

Andiamo allora a valutare questi pro e contro, facendo una sorta di esercizio di ripasso che non fa mai male. Prima di tutto, partiamo dai multipli dell'indice Standard & Poor's, che è più diversificato rispetto al Nasdaq. Non sono certo livelli che si riscontrano ad inizio di un nuovo ciclo rialzista e soprattutto con i tassi dei governativi a breve oltre il 5 percento. Tutto possiamo dire tranne che in questo momento si venga remunerati adeguatamente per il rischio.