Fed, l’inflazione sta rallentando ma la battaglia è ancora lunga

Fed, la battaglia contro l'inflazione non è ancora vinta

“La battaglia contro l'inflazione non è vinta e c’è una lunga strada da percorrere per raggiungere l’obiettivo prefissato del 2%” lo ha detto il presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, Jerome Powell, alla Camera dei Rappresentanti. A livello mondiale l’ economia è in acque agitate da tre anni. Dall’inizio cioè della pandemia che ha sferzato le economie dei paesi industrializzati e massacrato quelle dei meno avanzati e costretto governi e banche centrali a mettere sul campo giganteschi stimoli fiscali e monetari.

A fronte di tutto quel denaro sembrava una partita quasi vinta ma, a rovinare tutto, ecco “l’operazione speciale” di Putin in Ucraina. Sanzioni, tagli di gas, energia cara e inflazione in salita. Fed e Bce hanno alzato i tassi di interesse e costretto le economie e le famiglie a mesi di difficoltà. Ora sembra che il trend inflazionistico possa ribassare ma proprio il presidente della Fed nell’ultima audizione alla Camera dei Rappresentanti ha smorzato i facili ottimismi.