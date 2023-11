Borsa, Piazza Affari debole. Spread in calo sotto i 175 punti

Borsa, Piazza Affari debole. Sul listino milanese spiccano le banche

Avvio di settimana debole e contrastato per le Borse europee. Sui mercati si attenuano le aspettative di una pausa della stretta monetaria della Fed e prevalgono i timori di un rallentamento dell'economia. Negli Usa sarà un'ottava più corta del solito, visto che, tra celebrazione del Giorno del Ringraziamento e il Black Friday i listini a stelle strisce resteranno aperti soltanto tre giorni e mezzo su cinque.

Nei primi scambi l'indice Cac 40 di Parigi avanza dello 0,46% a 7.267,04 punti, il Dax 30 di Francoforte segna un -0,04% a 15914,25 punti e l'Ftse 100 di Londra arretra dello 0,27% a 7.480,31 punti. A Piazza Affari l'Ftse Mib registra un +0,01%. Spread in calo dopo la promozione di Moody’s. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi apre a 173,5 punti rispetto ai 177 della chiusura di venerdì. Il rendimento dei titoli italiani è stabile a 4,338%.

Sul listino, ben intonati i bancari con Banco Bpm +1,78%, Mps +2,56%, Bper +2,07%, Intesa 2,30%, Unicredit 1,08%. Tra gli altri finanziari, Generali arretra dello 0,57%. In evidenza anche gli energetici a maggior capitalizzazione con Enel ed Eni rispettivamente a +1,23 e +1,30 per cento. Tim sale dell’1,23% a quota 0,2623 euro per azione. Per quanto riguarda gli industriali, Stellantis +1,18% e Leonardo +1,64%.

Mercati asiatici positivi con Tokyo però in controtendenza

Mercati asiatici positivi con Tokyo però in controtendenza. La Borsa giapponese ha infatti chiuso con l’indice Nikkei a -0,59% e 33.338 punti dopo aver toccato durante la seduta i massimi dal 1990, mentre il Topix è arretrato dello 0,77% a 2.372 punti.

Ben intonata Seul (+1,04%) e i listini cinesi, con Shanghai in rialzo dello 0,41% e Hong Kong a +1,65%, sulla scia del rimbalzo dei titoli immobiliari dopo che le autorità di regolamentazione cinesi hanno promesso di fornire maggiore sostegno politico a questo settore in difficoltà, mentre la decisione sui tassi in Cina sembra aver fornito pochi segnali ai mercati, dal momento che la Pboc ha mantenuto il tasso primario sui prestiti vicino ai minimi storici, come ampiamente previsto.