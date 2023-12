Borsa, Piazza Affari in lieve calo. Spread stabile sotto i 180 punti

Avvio di seduta in lieve calo per il mercato azionario, in sintonia con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna -0,13% a 30.286 punti. Piazza Affari cauta nelle prime fasi, dopo i recenti rialzi che hanno riportato l'indice sopra la soglia dei 30.000 punti. In attesa di sviluppi sul fronte tassi, con gli operatori che iniziano a dubitare sui tempi del percorso di allentamento della stretta monetaria, occhi sui dati macro in uscita.

Oggi sarà la volta della produzione industriale di ottobre in Italia, mentre il dato tedesco già diffuso vede nel mese un calo dello 0,4%, contro un rimbalzo atteso del +0,2%. In calendario poi il dato rivisto del Pil dell'eurozona nel terzo trimestre e dagli Usa i sussidi di disoccupazione. Sul listino pochi i movimenti di rilievo, con qualche calo per le banche, con Bpm -1,1%, Bper -0,3%, Intesa -0,3%. Tra le altre blue chip Stm giù dello 0,8%, sale Stellantis con un +0,5%, bene Recordati, Saipem e Ferrari. Nell'energia su Enel con un +0,3%.

Avvio poco mosso per lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi con il mercato pronto a scommettere che il ciclo rialzista dei tassi d'interesse sia ormai terminato. Il differenziale si è attestato a 174 punti rispetto ai 173 della chiusura di ieri, con il rendimento dei Buoni italiani sotto il 4%, al 3,978%. Avvio poco mosso per l'euro sotto quota 1,08 dollari e ai minimi da metà novembre. A pesare, le osservazioni 'dovish' della conservatrice della Bce Isabel Schnabel che hanno rafforzato la convinzione che la banca centrale europea potrebbe iniziare a tagliare i tassi di interesse più rapidamente del previsto. I commenti di Schnabel alla Reuters hanno indicato che ulteriori rialzi dei tassi sono "piuttosto improbabili" dopo che l'ultimo rapporto sull'Ipc ha rivelato un calo del tasso di inflazione dell'area dell'euro al 2,4% a novembre, segnando il dato più basso in oltre due anni e scendendo al di sotto del consenso di mercato del 2,7%. La moneta unica passa di mano a 1,0764 dollari (+0,02%) e perde lo 0,78% sullo yen a 157,31. Anche il dollaro scivola risptto alla divisa nipponica dello 0,71% a 146,26.