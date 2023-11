Borsa, Piazza Affari in rialzo. Spread stabile a 175 punti

Piazza Affari in rialzo, spread a 175 punti

Apertura in rialzo per le Borse europee, trainate dall'ottimismo su un taglio dei tassi nel medio termine. Anche ieri le piazze del Vecchio Continente tutte in rialzo tranne Londra, trainate dall'ottimismo sul taglio dei tassi. A rafforzare le attese dei mercati anche il rallentamento dell'inflazione di Germania e Spagna, che alimenta la speranza che la Bce abbia raggiunto il picco sui tassi di interesse. C'è attesa per il dato sull'inflazione a novembre nell'Eurozona, che a novembre dovrebbe rallentare. Prime fasi positive anche per la Borsa di Milano: il Ftse Mib sale dello 0,34% a 29.787 punti. Sul listino, positivi i finanziari con Generali a +0,32%, Mps +0,77%, Intesa +0,28%; Unicredit in controtendenza con un -0,38%. Tim invariata a 0,2630 euro per azione. Tra gli energetici principali, Eni ed Enel fanno rispettivamente +0,28 e +0,36 per cento. Per quanto riguarda gli industriali, Stellantis a +1,16% e Leonardo +2,96%. Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi ha aperto in leggero rialzo a 175,3 punti, contro i 174,2 punti della chiusura di ieri. Il rendimento è stabile al 4,169%.