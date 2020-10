Borse asiatiche, Tokyo ferma le contrattazioni un giorno per guasto tecnico

La maggior parte delle Borse asiatiche, tra cui Hong Kong, Shanghai, Seul e Taiwan sono chiuse per festività, mentre le contrattazioni di Tokyo sono state sospese per tutta la giornata per un guasto tecnico, su cui le autorità stanno indagando senza fornire particolari spiegazione, se non che escludono un intervento dall'esterno. La Borsa di Singapore invece avanza dell'1,3%, sulla scia di Wall Street e delle rinnovate speranze che sia possibile approvare un nuovo piano di stimoli. Al piano da 2.200 miliardi di dollari proposto dai dem della Camera, l'amministrazione Trump ha controproposto un piano da 1.500 miliardi di dollari.