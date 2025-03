L'Europa affonda sotto il peso dei dazi di Trump. Milano in calo: tonfo di Tim, Stellantis e Unicredit

Europa in calo con i dazi di Trump

Avvio in calo per le Borse europee dopo l'atteso annuncio dagli Usa dell'entrata in vigore dei dazi a Messico, Canada e Cina, che hanno ulteriormente intensificato le tensioni commerciali globali. Gli investitori tengono anche d'occhio gli sviluppi geopolitici in Europa, in seguito all'accordo per aumentare la spesa per la difesa e supervisionare un'intesa di cessate il fuoco tra Ucraina e Russia. Nei primi scambi a Londra l'indice Ftse 100 perde lo 0,67% a 8.811,69 punti, a Francoforte il Dax cede l'1,26% a 22.843,85 punti e a Parigi il Cac40 l'1% a 8.117,51 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna -0,96% a 36.693,26 punti.

Borsa Milano: accentua ancora perdite (-2%), giù Stellantis

Prime fasi negative alla Borsa di Milano, influenzata dalle tensioni legate all’introduzione dei nuovi dazi e all’inasprimento della guerra commerciale che ne può derivare. Il Ftse Mib cede lo 0,95% a quota 38.700 punti. Sul listino, negativi Tim (-1,56%) e i finanziari con Unicredit a -1,39%, Intesa -0,21%, Mps -0,38%, Mediobanca -0,49%, Banco Bpm -0,41%. Tra gli energetici principali, Enel sale dello 0,17% mentre Eni arretra del 2,27% con la flessione del prezzo del petrolio e dopo la diffusione dei conti di Aramco che ha chiuso il 2024 con un calo dell’utile netto del 12,40%. Tra gli industriali, Stellantis perde il 3,80% all’indomani dei dati sulle immatricolazioni di auto. Leonardo, dopo il balzo di ieri, non fa prezzo inizialmente con un ‘teorico’ +7,5% e poi, all’ingresso nelle contrattazioni, sale 2,39%.

Sul fronte valutario, l'euro è poco mosso nei primi scambi della mattinata in attesa della riunione di giovedì della Bce, in cui molto probabilmente l'istituto di Francoforte taglierà i tassi di 25 punti base. La moneta unica passa di mano a 1,0489 dollari (+0,02%) e a 156,77 (-0,05%). Dollaro/yen -0,06% a 149,41. Per quanto riguarda l'obbligazionario, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre in rialzo a 108 punti dai 105,4 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale si attesta al 3,531%.