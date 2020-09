Borse europee in rialzo. Milano positiva, nonostante la paura da lockdown

Il tentato rimbalzo delle Borse europee

Le Borse europee aprono in deciso rialzo e tentano il rimbalzo sulla scia dei mercati asiatici. La giornata non è ricca sul fronte dei dati macro, ma c'è attesa per l'intervento al Parlamento europeo del numero uno della Bce Christine Lagarde. Ieri è stata pubblicata la statistica sui profitti delle industrie cinesi che segna il quarto mese consecutivo di crescita ad agosto. Restano i timori sulla ripresa legati all'aumento dei contagi di Covid.

Si aspetta anche il primo duello tv domani tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e lo sfidante democratico alle prossime elezioni, Joe Biden. Nei primi scambi a Parigi il Cac 40 avanza dell'1,40% a 4,95,88 punti. A Londra l'Ftse 100 sale dell'1,34% a 5.920,48 punti e a Francoforte il Dax guadagna l'1,60% a 12.670,60 punti. A Milano l'Ftse Mib segna +1,39% a 18,956.50 punti.

Milano parte positiva, FTSE MIB +1,4%

La partenza positiva è per le Borse europee dopo una lunga fase di sedute all'insegna della debolezza. La Borsa di Milano avanza dell'1,4% a 18.966 punti, quella di Francoforte guadagna l'1,7% e Londra l'1,5%. Sono positive anche Parigi (+1,6%) e così Madrid (+1,1%), nonostante i timori per la prospettiva di un nuovo lockdown. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in area 140 punti base. Le Borse asiatiche hanno terminato gli scambi in territorio positivo, spinte dal rimbalzo di Wall Street, dove nell'ultima seduta di venerdì il Dow Jones ha guadagnato l'1,3%, e il Nasdaq il 2,26%.