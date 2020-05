Borse europee, seduta in calo in attesa di Trump su HK. Giù l'automotive

Il destino di Hong Kong, con la rapida risalita delle tensioni tra Usa e Cina, preoccupa i listini europei che iniziano la seduta con il freno a mano tirato. Dopo una settimana positiva sull'onda dell'ottimismo per la fine dei lockdown e la speranza di una rapida ripresa dell'economia, a tenere banco nelle prime battute e' l'escalation tra Washington e Pechino. Sale, infatti, l'attesa per la conferenza stampa del presidente Donald Trump sulla Cina, il cui semplice annuncio ieri e' bastato a mandare in rosso Wall Street.

La Casa Bianca, che aveva gia' puntato l'indice contro Pechino per la gestione dell'emergenza coronavirus, non ha digerito la nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta a Hong Kong, che mette a repentaglio l'autonomia dell'ex colonia britannica (anche dal punto di vista finanziario). Questo mentre il presidente americano ha siglato un ordine esecutivo per limitare l'immunita' penale dei social network. Tensioni geopolitiche che in Europa si traducono in ribassi sui settori piu' sensibili all'andamento del commercio mondiale, come auto e lusso.

A Piazza Affari, nel giorno della relazione annuale di Bankitalia (stavolta in streaming), la peggiore del Ftse Mib e' in prima battuta Fca (-2,8%) dopo che ieri a mercati chiusi Moody's ha confermato il rating Ba1 con outlook "in evoluzione" (da "sotto revisione"). In flessione tutto il comparto legato ai motori, da Cnh (-2,3%) a Pirelli (-2%). Realizzi su Ferragamo (-2,7%) che arrivano anche dopo i rialzi a due cifre della vigilia per il cambio di governance con il ritorno dell'ex ad Michele Norsa come vicepresidente esecutivo.

Deboli i bancari mentre si salva DiaSorin (+1,5%). In rosso Atlantia (-0,9%) sulle fibrillazioni col governo sulle concessioni e l'ingresso di eventuali soci di minoranza. Sul mercato valutario, l'euro si rafforza ancora sul dollaro a 1,110 (contro 1,105 ieri in chiusura) ed e' stabile a 119 yen, mentre il rapporto dollaro/yen e' a 107,193. Sul fronte del greggio, infine, il nervosismo della domanda per le tensioni Usa-Cina tiene le quotazioni sotto presione: il Wti con contratto di scadenza a luglio cede l'1,6% a 33,2 dollari al barile, il Brent scambia a 35 dollari (-0,8 per cento).