Borse in rialzo per effetto Trump: "Accordi con la Cina è integro"

Apre in rialzo la Borsa di Milano. L'indice ftse mib segna +0,71% a quota 19.617,82 punti. Positive anche tutti gli altri listini europei. Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo, sulla scia delle dichiarazioni del presidente americano. Donald Trump ha chiarito che l'accordo commerciale Usa-Cina e' "completamente integro", correggendo cosi' le affermazioni del suo consigliere Peter Navarro che precedentemente aveva detto che l'accordo era "finito". Gli indici di Tokyo hanno comunque aperto in rialzo e dopo una seduta incerta, hanno terminato in territorio positivo. Ad influenzare l'andamento, anche la positiva chiusura di Wall Street. L'indice Nikkei 225 index e' salito dello 0.50% a 22,549.05 punti mentre il Topix dello 0,51% a 1,587.14 punti.