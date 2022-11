Borse, Piazza Affari snobba la manovra Meloni: a Milano scattano i titoli oil

Borse, Ue "cauta" con occhi puntati su Fed e Bce

Apertura in lieve rialzo per le Borse europee tranne Francoforte. I mercati restano cauti, in attesa dei Pmi e dei verbali della Fed e della Bce e anche a causa dei lockdown anti-Covid in Cina. Gli occhi degli investitori restano puntati sulle prossime mosse delle banche centrali, mentre questa settimana si prospetta a ranghi ridotti, dominata da una forte volatilità, con Wall Street che lavorerà a mezzo regime per le festività del Thanksgiving e del Black Friday. Nei primi scambi a Francoforte il Dax cede lo 0,12% a 14.368,78 punti, a Londra l'Ftse 100 avanza dello 0,43% a 7.408,80 punti, a Parigi il Cac 40 segna +0,18% a 6.647,14 punti e a Madrid l'Ibex-35 sale dello 0,30% a 8.211,24 punti. A Milano l'Ftse Mib guadagna lo 0,41%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 195 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,96%.

Borse, petrolio in recupero, prezzi del gas in rialzo. Euro debole

Per quanto riguarda il prezzo del petrolio, appare stabilizzato sui recuperi della vigilia dopo lo scivolone registrato sui timori di un ulteriore rallentamento dell'economia e le indiscrezioni - poi smentite - di un aumento della produzione. Il contratto consegna gennaio sul Brent sale dello 0,30% a 87,71 dollari al barile e il contratto di pari scadenza sul Wti si attesta a 80,2 dollari al barile (+0,25). Intanto ad Amsterdam, il prezzo del gas sale del 2,4% a 119 euro al megawattora. Sul mercato dei cambi, la moneta unica è stabile verso il dollaro a 1,0247 da 1,0245 di ieri sera.