Boston Consulting, Davide Di Domenico assume la guida dell'area East

Boston Consulting Group, a Giuseppe Falco il ruolo di Chair Italia

Davide Di Domenico è il nuovo volto della neonata area East Mediterranean, Caspian, Russian di Boston Consulting Group, la compagnia americana di consulenza più grande al mondo. A partire dal primo gennaio 2022 il manager italiano assumerà la guida dell'intero sistema come nuovo amministratore delegato. In questo modo la società consolida la sua leadership in Italia e la sua posizione in Europa e nel Caucaso.

Nato a Palermo 48 anni fa e laureato in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Milano, Davide Di Domenico ha coordinato alcuni tra i più grandi progetti di trasformazione industriale e digitale di Boston Consulting Group a livello globale e ha la responsabilità del settore Automotive & Mobility per la geografia europea e Sud America.

Davide Di Domenico guiderà gli uffici della compagnia americana di consulenza in Italia, Russia, Turchia, Grecia, Israele, Azerbaijan, Kazakistan, Uzbekistan: un sistema costituito da oltre 70 Partner e Managing Director e un fatturato che nel 2021 ha raggiunto i 400 milioni di dollari.



“Sono orgoglioso di continuare a servire i nostri clienti e le persone di BCG in questo nuovo ruolo”, ha commentato Di Domenico. “La scelta di affidare a un Managing Director italiano la guida di un sistema di otto Paesi rappresenta un riconoscimento per lo straordinario lavoro fatto fin qui dall’intera Leadership: la nostra cultura comune e il nostro purpose consentiranno a queste realtà di lavorare sinergicamente e di aiutare in maniera ancora più profonda i clienti a navigare un momento complesso ma capace - al tempo stesso - di liberare grandi opportunità di crescita”.



Di Domenico raccoglie il testimone da Giuseppe Falco che, dopo otto anni nel ruolo di amministratore delegato di Boston Group Consulting Italia Grecia Turchia Israele, ricoprirà l’incarico di Chair BCG Italia: “Il nostro Paese e tutto il sistema IGTI di Boston Consulting Group sono cresciuti costantemente e con forza negli ultimi anni: la nuova governance e la nuova organizzazione geografica ci consentiranno di avere un impatto positivo ancora più intenso e di guardare con determinazione alle grandi sfide che abbiamo dinanzi: sostenibilità ed emergenza climatica, impiego dell’intelligenza artificiale e grandi trasformazioni del sistema industriale”.