Bottega Veneta, svolta sulla garanzia: ora le borse saranno "per sempre"

Bottega Veneta lancia un servizio di garanzia a vita sulle sue borse: ecco di che cosa si tratta

Che sia una Kalimero (allunga e mono spalla) o una Sardine (a mezza luna compatta e funzionale, da portare a tracolla o a mano), le it bag di Bottega Veneta ora saranno davvero "per sempre": la maison italiana di proprietà del gruppo francese Kering, guidato dall'imprenditore François Henri Pinault, ha lanciato un programma di garanzia e riparazione che tutela per sempre le borse.

Con l'obiettivo di tramandare l’artigianalità e la qualità duratura dei suoi prodotti, Bottega Veneta ha infatti annunciato un nuovo servizio unico nel suo genere: il Certificate of Craft. Come spiega il sito di moda e design PambiancoNews, "il servizio di assistenza s’impegna ad offrire un numero illimitato di interventi di ripristino e riparazione sulle borse della maison, volto a valorizzare la qualità delle lavorazioni artigianali distintive di Bottega Veneta: un vero e proprio programma di garanzia di vita, che verrà presentato come una carta fisica associata al numero di serie del singolo prodotto".

Bottega Veneta lancia una garanzia a vita, il servizio entrerà in vigore da novembre

Leo Rongone, amministratore delegato di Bottega Veneta, ha dichiarato che la maison tenta così di unire "straordinaria artigianalità a design e creatività di pregio". Il Certificate of Craft, ha spiegato ancora Rongone, "nasce dal desiderio di offrire ai nostri clienti un servizio di alto livello per la cura durevole dei loro prodotti”. Grazie a questa iniziativa, la maison favorisce ulteriormente l’uso da parte di più generazioni dei propri prodotti. “Ci concentriamo su una crescita responsabile. Il nostro intento è quello di mantenere i prodotti in uso più a lungo, riducendo la necessità di sostituirli”, ha aggiunto Rongone. “La nostra visione rimane coerente con quella dei nostri fondatori. Volevano che Bottega Veneta rappresentasse la forma più elevata e raffinata di lusso. Contiamo i giorni, non le ore, per realizzare i nostri prodotti. Sono pensati per durare per sempre”. Il via libera del nuovo servizio di garanzia entrerà in vigore da novembre.