Bper conclude acquisizione filiale Ubi, 644 mln a Intesa Sanpaolo

Bper ha perfezionato l'acquisizione dal gruppo Intesa Sanpaolo del compendio aziendale bancario articolato in tre rami d'azienda e composto da 486 filiali e 134 punti operativi. La banca informa in una nota che i contratti sottoscritti con il gruppo Intesa Sanpaolo riguardano i rapporti giuridici, le attivita' e passivita' di un ramo d'azienda di proprieta' di Ubi Banca (costituito da 455 filiali bancarie e da 132 punti operativi), di un ramo d'azienda di proprieta' di Intesa Sanpaolo (costituito da 31 filiali bancarie e 2 punti Operativi) e di un ramo d'azienda di proprieta' di Ubiss (societa' consortile controllata da Ubi Banca), essenzialmente focalizzato sui servizi alle filiali oggetto di acquisizione. Il trasferimento a Bper Banca dei rami d'azienda di proprieta' di Ubi Banca e di Ubiss avra' efficacia giuridica a partire da lunedi' 22 febbraio, mentre il trasferimento del ramo di proprieta' di Intesa Sanpaolo avra' efficacia dal 21 giugno 2021. Il corrispettivo complessivo riconosciuto al gruppo Intesa Sanpaolo per il compendio aziendale comprensivo dei tre rami di azienda acquisiti e' pari a circa 644 milioni, di cui circa 23,5 milioni, riferibili al ramo di proprieta' di Intesa Sanpaolo, verranno corrisposti alla data di efficacia del trasferimento di detto ramo. Il patrimonio Common Equity Tier dell'intero compendio aziendale (composto dai tre rami d'azienda) e' pari a 1,611 miliardi.