Brunello Cucinelli a Milano Unica incontra studenti di moda

Back to School, l’evento di Milano Unica dedicato alle scuole di moda, ha avuto come ospite d’eccezione Brunello Cucinelli, che raccontato la sua esperienza e aneddoti della sua vita professionale a beneficio dei futuri talenti del settore in un dialogo con Simone Canclini, Presidente di Fondazione del Tessile Italiano e Ceo dell'omonima azienda e rispondendo alle domande di alcuni studenti nella giornata conclusiva di Milano Unica presso Auditorium, Centro Servizi, Rho Fiera Milano.

Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna