Btp Valore 2024, ecco quanto rendono. C'è anche una "sorpresina" del Mef

Btp Valore 2024, nei rendimenti c'è una "sorpresina" del Mef

Al via oggi, lunedì 26 febbraio, la terza emissione dei Btp Valore. Ma come funziona il Buono del tesoro pluriennale appositamente pensato per i piccoli risparmiatori? Quando e come si possono e che rendimenti hanno? Convengono? Ecco tutte le informazioni punto per punto.

Btp Valore febbraio 2024 cosa sono

Pensati per i piccoli risparmiatori, i Btp Valore 2024 sono Buoni del tesoro con una durata di sei anni con rendimenti crescenti e che garantiscono il capitale investito. Le cedole vengono pagate ogni tre mesi.

Annunciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, i rendimenti minimi garantiti sono pari al 3,25% per i primi tre anni e al 4% per gli ultimi tre. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo.

Per chi terrà in portafoglio i Btp Valore di questa emissione, come scrive Qn, fino alla scadenza dei sei anni (quindi nel febbraio 2030) oltre alle cedole trimestrali di cui abbiamo parlato sopra lo aspetterà un premio finale dello 0,7%.

Taglio minimo

I Btp Valore 2024 possono essere comperati dai piccoli risparmiatori e il taglio minimo acquistabile è 1000 euro. Il codice Isin (il quale serve per identificare lo strumento finanziario e portare a termine le operazioni di acquisto) durante il periodo di collocamento è IT0005583478.

Per il Btp Valore, come per tutti i titoli di Stato, la tassazione è pari al 12,5%; da sottolineare anche che il titolo non è soggetto alle imposte di successione e non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori che lo acquistano all’emissione.

Come acquistare i Btp Valore di febbraio 2024

Dall’orario di apertura della Borsa (alle 9), degli istituti bancari e degli Uffici Postali, lunedì 26 febbraio, si potranno acquistare i Btp Valore febbraio 2024. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, tramite Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Come per le precedenti emissioni, il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla propria banca o all’Ufficio postale dove si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Per informazioni i siti di riferimento sono quelli del ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento del Tesoro alla sezione “Debito pubblico”. E' possibile anche scrivere all’indirizzo di posta elettronica dedicato btpvalore@mef.gov.it.

I Btp Valore piacciono agli italiani. A dimostrarlo, il fatto che in meno di qualche ora è stato registrato oltre un miliardo di euro di sottoscrizioni. Il collocamento proseguirà fino alle 13 di venerdì, salvo chiusura anticipata.