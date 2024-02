Btp Valore 2024, superati i 3 mld di euro. Boom di sottoscrizioni

Btp Valore 2024, boom di sottoscrizioni nel secondo giorno di collocamento

La popolarità del Btp Valore, il titolo di Stato offerto dal Mef per i piccoli risparmiatori italiani, continua a crescere senza sosta. L'emissione a sei anni, con un tasso minimo garantito del 3,25% per i primi tre anni e del 4% dal quarto in poi, è in corso dal 26 febbraio al primo marzo, salvo chiusura anticipata.

Il secondo giorno di collocamento ha registrato un notevole successo, con un'ampia domanda che ha superato i 3 miliardi di euro entro la mattinata. Come riporta Milano Finanza, alle 13:20 erano stati sottoscritti circa 109 mila contratti, con un valore medio di 27.500 euro ciascuno. È interessante notare che nelle precedenti emissioni, il secondo giorno di collocamento ha sempre visto il maggior numero di contratti.

Com’è andato il debutto

Il primo giorno di collocamento ha segnato un vero e proprio record, superando di gran lunga ogni precedente risultato. Alla chiusura del 26 febbraio, gli ordini avevano superato i 6,4 miliardi di euro, con un totale di 210.825 contratti sottoscritti.

Questo significa che il valore medio dei contratti, a metà della prima mattinata di emissione, si attestava intorno ai 30.533 euro, con alcune sottoscrizioni anche fino a 3 milioni di euro. Questo risultato ha superato persino il primo giorno di collocamento di giugno 2023, precedentemente il record per questa tipologia di titoli di Stato, che aveva registrato ordini per 5,43 miliardi di euro distribuiti su 185.146 contratti.