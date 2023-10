Btp Valore, si chiude la seconda edizione: raccolti oltre 17 mld

Btp Valore, il ministro dell'Economia Giorgetti: "Premiate serietà e prudenza"

"Serietà, prudenza e responsabilità sono state premiate dai risparmiatori. Le nostre scelte future, anche prossime, dovranno essere rispettose di questo risultato che oggi ci fa piacere e festeggiamo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti commentando i risultati del Btp Valore, seconda emissione, che oggi ha chiuso il collocamento con oltre 17 miliardi di euro.

Btp Valore raccoglie oltre 17 mld, conclusa la seconda emissione

Si è concluso, con 17.190,004 milioni di euro raccolti e 641.881 contratti registrati, il collocamento della seconda emissione del BTP Valore avviato il 2 ottobre. Lo comunica il Mef. L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. e il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros S.p.A. e Iccrea Banca S.p.A.

I tassi annuali definitivi del titolo confermano quelli annunciati lo scorso 29 settembre: 4,10% per il 1°, 2° e 3° anno; 4,50% per il 4° e 5° anno. Il titolo ha data di godimento 10 ottobre 2023 e scadenza 10 ottobre 2028. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 5 anni verrà garantito anche un premio extra finale di fedeltà dello 0,5%.

Fazzolari: "Btp Valore prova che gli italiani si fidano di Meloni"

“Grande soddisfazione per la seconda emissione del Btp Valore, che ha raccolto più di 17 miliardi. Il dato conferma gli ottimi risultati dei collocamenti di Btp da quando è in carica questo governo, dopo i successi del primo Btp Valore e del Btp Italia”. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo. “Questi numeri testimoniano l’alta fiducia che gli italiani ripongono nella solidità e affidabilità del Governo Meloni e nell’operato del ministro dell’Economia Giorgetti, e rappresentano un importante ritorno nelle mani di famiglie e piccoli risparmiatori di parte del debito dello Stato”, conclude.

Il tempo è agli sgoccioli e manca sempre meno alla fine del secondo collocamento del Btp Valore. La prima emissione, come riporta il Messaggero, si è conclusa il 9 giugno scorso e ha raccolto la cifra record di oltre 18 miliardi di euro. L'asta del primo giorno, lo scorso 2 ottobre, si è conclusa con una raccolta di 4,76 miliardi per un totale di 162mila contratti.