Byd sorpassa Tesla nelle vendite, Musk non è più il leader del mercato

Cinese Byd verso il sorpasso di Tesla nella vendita di auto elettriche

La cinese Byd è in corsa per superare Tesla e affermarsi come leader mondiale nelle vendite di auto elettriche. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, secondo la quale il sorpasso è atteso nel trimestre in corso e la conferma dell'ascesa della Cina nell'industria automobilistica globale.

In patria, come riporta Motor1.com, BYD è il marchio più popolare, arrivando a superare persino colossi come Volkswagen e Toyota. Infatti, il produttore cinese ha venduto 1,92 milioni di nuove auto tra gennaio e ottobre 2023, con un aumento del 58% rispetto a 1,21 milioni di unità vendute nello stesso periodo del 2022 (dati JATO).

Non da meno i risultati conseguiti all’estero. BYD è stato il marchio di auto elettriche più venduto in Brasile, Israele, Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam, oltre che il secondo più popolare in Australia e Nuova Zelanda. In Europa, invece, BYD è stata in grado di immatricolare più di 11.000 autovetture elettriche in Europa nei primi 10 mesi del 2023, riuscendo a superare Jeep, Mazda, Jaguar o DS nella classifica dei BEV (Battery Electric Vehicle).