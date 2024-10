Byd va a caccia di manager e li ruba a Stellantis. La mossa per vendere di più in Europa

BYD fa incetta dei manager Stellantis per vendere di più in Europa

Byd, il gigante cinese delle auto elettriche, sta facendo breccia nel mercato europeo e per farlo ha messo gli occhi sui manager di Stellantis. Dopo aver attirato Alfredo Altavilla e Alessandro Grosso, è la volta di Alberto De Aza, nominato nuovo Ceo di Byd per Spagna e Portogallo, lasciando così il gruppo italo-francese appena dopo esser stato messo alla guida di Peugeot Spagna. Una strategia che punta non solo ai prodotti, ma anche alle competenze, e che coinvolge personaggi con una profonda conoscenza del settore alle spalle.

Secondo quanto riportato da Lo Spiffero, questa "fuga di cervelli" da Stellantis non è casuale. Byd, che può permettersi prezzi inferiori anche del 30% rispetto ai concorrenti grazie ai sussidi cinesi, sa che per sfondare deve avere una buona conoscenza del mercato. Altavilla, ex braccio destro di Sergio Marchionne e profondo conoscitore del mercato europeo, è stato infatti il primo a essere reclutato. D'altronde non è stato solo leader in Fca, ma ha anche gestito il business a livello globale. La strategia di Byd va quindi oltre una semplice espansione commerciale: è un vero assalto ai competitor europei, e non si ferma qui. Sempre secondo lo Spiffero, nei corridoi di Stellantis si vocifera che anche il Cmo, Daniele De Leonardis, sia pronto al salto verso BYD, che gli avrebbe offerto un ruolo di spicco come Digital & Marketing Manager per l’Europa.