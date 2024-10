BYD nomina Alessandro Grosso come nuovo Country Manager per l'Italia

BYD, azienda leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia e batterie, ha annunciato la nomina di Alessandro Grosso come nuovo Country Manager per il mercato italiano.

Questo passo conferma l'intento strategico di BYD di rafforzare la sua presenza in Italia, un mercato chiave per la transizione verso la mobilità sostenibile in Europa.

La scelta di Alessandro Grosso si inserisce in un quadro di espansione che mira a incrementare la vendita di veicoli elettrici e ibridi sul territorio nazionale. Con un bagaglio di oltre dieci anni di esperienza presso gruppi come Fiat Chrysler e Stellantis, Grosso è riconosciuto per la sua capacità di guidare team e partner esterni verso una crescita efficace e una maggiore efficienza operativa. In particolare, è stato Jeep Managing Director per l’Italia e Vice President of Sales Mainstream di Stellantis, ruoli che gli hanno permesso di ottenere premi come il riconoscimento di European Automotive Rising Stars nel 2023.

Secondo Stella Li, Executive Vice President di BYD, "La nomina di Alessandro Grosso rappresenta un punto di svolta per il nostro posizionamento in Italia. Il suo background nel settore automotive sarà cruciale per consolidare la nostra leadership nel mercato della mobilità sostenibile".

Alessandro Grosso, con entusiasmo, ha dichiarato: "Sono onorato di guidare BYD nel mercato italiano. BYD rappresenta una grande opportunità, non solo in Italia ma in tutto il continente europeo. Le nostre auto, caratterizzate da tecnologiaavanzata e design all'avanguardia, stanno già definendo il futuro della mobilità ecologica."

L'Italia è al centro della strategia di espansione di BYD in Europa. Il suo ricco patrimonio automobilistico e la crescente attenzione verso soluzioni di mobilità sostenibile la rendono un mercato di notevole potenziale. Con l'arrivo di Alessandro Grosso, BYD punta ad accelerare il processo di transizione ecologica, offrendo soluzioni di trasporto sostenibili che rispondono alle esigenze sempre più evolute dei clienti italiani.