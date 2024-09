Caffè e brioche vanno di traverso a Prada e Bertelli: in rosso i conti della pasticceria Marchesi 1824

Dolci amari per Bertelli: Marchesi 1824 affonda i conti di Prada

I successi di "Luna Rossa" possono forse consolare Miuccia Prada e il marito Patrizio Bertelli dai loro dolci e cappuccini ancora molto amari. Qualche settimana fa, infatti, la loro Prada spa ha dovuto azzerare le riserve “in conto copertura perdita” per 2,3 milioni di euro e la voce “altre riserve” per 60mila euro per coprire parzialmente il rosso di 4,9 milioni segnato nel 2023 dalla controllata Marchesi 1824, la società di ristorazione e di alta pasticceria rilevata nel 2014. La perdita è solo di poco inferiore al rosso di 5 milioni segnato nel 2022 dalla società di cui Bertelli era presidente avendo da poco lasciato la carica al figlio Lorenzo, dove lavorano 225 persone ed è proprietaria di tre punti vendita a Milano, uno alla Fondazione Prada sempre nel capoluogo lombardo e uno a Londra.

Peraltro l’azienda nel 2018 aveva perso 5,7 milioni, 5,2 milioni l’anno successivo 5,8 milioni nel 2020: ciò significa che negli ultimi sei anni il rosso di Marchesi 1824 è stato di quasi 32 milioni. E non solo: perché a marzo del 2023 Prada ha dovuto rinunciare a vedersi rimborsato dalla controllata un finanziamento di 8 milioni erogato per far fonte alle esigenze di liquidità (ricevuto a titolo fruttifero a un tasso fisso del 2,54%) e altri 6,4 milioni sono stati versati subito dopo nelle case della Marchesi 1824.

La perdita del 2023 è tanto più significativa visto che l’esercizio con l’uscita dalla pandemia ha visto i ricavi anno su anno salire sono da 19,8 a 26 milioni. A causare il rosso sono stati i costi di produzione balzati da 27,2 a 35 milioni. Nel dettaglio i costi delle materie prime sono lievitati da 7,3 a 9 milioni, quelli per servizi da 5,1 a 7,5 milione e quelli per il personale da 6,7 a 8,4 milioni. Dopo la citata rinuncia al credito il finanziamento soci in essere è di 9,8 milioni.

Prada e Bertelli comprarono la società dieci anni fa per 8 milioni da Angelo Marchesi, che allora aveva solo un punto vendita in corso Magenta a Milano. Nel 2021 la Marchesi 1824 comprò lo storico Caffè Principe a Forte dei Marmi, incorporato proprio nel 2023. A giugno scorso la Pasticceria Marchesi in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano ha celebrato il suo bicentenario con la presentazione del francobollo tematico appartenente alla serie “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” e ha stretto una partnership con 1895 Coffee Designers by Lavazza per tutte le sue tre location, con l’obiettivo di accompagnare i dolci firmati dal Pastry Art Director Diego Crosara.