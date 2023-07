Forte dei Marmi, riapre il Caffè Principe: Prada rilancia l'alta pasticceria

Prada riapre Caffè Principe, lo storico bar di Forte dei Marmi: così l'alta pasticceria diventa il nuovo lusso

Riapre a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, lo storico Caffè Principe, oggi parte del gruppo Prada che lo ha acquistato a novembre del 2022. Pochi mesi dopo l'acquisizione, a febbraio scorso, è partita la ristrutturazione, oggi terminata.

Dall'1 giugno il Caffè Principe è stato poi incorporato in Marchesi 1824, marchio di alta pasticceria a sua volta acquisito dalla casa di moda nove anni fa. E' un'operazione che, da una parte, conferma l'impegno di Prada nel settore dell'alta pasticceria, dall'altra vuole dare continuità a un luogo che rappresenta la tradizione enogastronomica. Il Caffè Principe, più che un bar-pasticceria, è infatti un simbolo della turistica Versilia. Lo storico locale di Via Carducci ha visto sedersi ai propri tavolini celebrità di ogni tipo e di ogni luogo, diventando luogo iconico della vita 'fortemarmina' soprattutto nella seconda metà del secolo scorso, quando poco più in là, alla Capannina, suonavano Patty Pravo, Fred Bongusto e Peppino di Capri. Un must le colazioni, gli aperitivi e i cocktail serviti qui.