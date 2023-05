Prada scende in campo con Adidas, in arrivo la nuova serie di scarpe da calcio

Calcio: Adidas e Prada insieme per collezione scarpini, debutto con Dybala e Leao

Adidas e Prada hanno presentato oggi “Adidas Football for Prada”, una collezione di iconiche calzature adidas che - appositamente studiate - combinano i sofisticati tratti distintivi di Prada con le tecnologie calcistiche ad alte prestazioni esclusive di Adidas. La linea reimmagina i tre prodotti di punta di Adidas: Predator Accuracy, Copa Pure e X Crazyfast.

LEGGI ANCHE: Disfatta Adidas, persi 39 milioni: le sneakers tedesche non camminano più

Per la collezione, dedicata a uomini e donne, le due aziende hanno unito le forze per esplorare e celebrare le peculiarità dei rispettivi DNA: e così le performanti calzature Adidas sono state reinterpretate con materiali di lusso in una meticolosa lavorazione artigianale e dettagli di design, sinonimo del brand Linea Rossa di Prada. Fil rouge dell’intera collezione, rivestimento e tomaia sapientemente lavorate con la migliore pelle – utilizzata in modo inedito da Adidas nel mondo del calcio – a cui si aggiunge l’audace iconografia di Linea Rossa su uno sfondo monocolore nelle varianti nero, bianco e argento.

GUARDA IL VIDEO

La nuova collezione Adidas Football For Prada debutterà su una selezione composta da alcuni dei migliori calciatori al mondo, tra cui Paulo Dybala e Caterina Macario con Copa Pure, Rafael Leão con X Crazyfast e Pedri con Predator Accuracy.

La collezione Adidas Football for Prada sarà disponibile in quantità limitate tramite l’app Adidas Confirmed dal 22 al 25 maggio 2023, oltre che su prada.com e in negozi Prada selezionati dal 25 maggio 2023. Le caratteristiche dei vari modelli si ritroveranno anche in un set esclusivo per il videogame Fifa 23 Ultimate Team con versioni animate della maglia e dei pantaloncini in bianco e nero – ulteriore inno alla collaborazione fra Prada e Adidas, che trascende il mondo fisico per raggiungere quello digitale e videoludico.